Полянский назвал критику выборов в России Западом попыткой вмешательства
Об этом информирует РИА Новости.
По данным агентства, на заседании СБ ООН ряд западных дипломатов и их союзников повторили тезис о «липовых выборах» на «территории Украины».
«Нравится это кому-то или нет, но сегодня в России начались выборы президента, которые продлятся три дня и пройдут в том числе в новых российских регионах...», — сказал дипломат.
При этом он подчеркнул, что они присоединились к России «в результате свободного волеизъявления в сентябре 2022 года».
Ранее посольству России в США начали поступать угрозы на фоне президентских выборов.
Также посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что «перебежчики» из России не помешают голосованию в США на выборах.
Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Запад пытался напрямую повлиять на ситуацию в России перед выборами.