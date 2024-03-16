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Полянский назвал критику выборов в России Западом попыткой вмешательства

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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал заявления западных дипломатов в СБ ООН, критиковавших выборы президента России, попытками вмешательства во внутренние дела страны.

Об этом информирует РИА Новости.

По данным агентства, на заседании СБ ООН ряд западных дипломатов и их союзников повторили тезис о «липовых выборах» на «территории Украины».

«Нравится это кому-то или нет, но сегодня в России начались выборы президента, которые продлятся три дня и пройдут в том числе в новых российских регионах...», — сказал дипломат.

При этом он подчеркнул, что они присоединились к России «в результате свободного волеизъявления в сентябре 2022 года».

Ранее посольству России в США начали поступать угрозы на фоне президентских выборов.

Также посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что «перебежчики» из России не помешают голосованию в США на выборах.

Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Запад пытался напрямую повлиять на ситуацию в России перед выборами.

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