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Посольству России в США начали поступать угрозы на фоне президентских выборов

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Посольству России в США поступают разные провокационные звонки и угрозы, также есть информация о планах провести антироссийские акции во время президентских выборов.

Об этом сообщил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«К нам поступает очень много провокационных звонков, угроз. Мы знаем, что планируются антироссийские акции как около посольств, генконсульств, так и попытка проникнуть будет на территорию нашего посольства и — не сорвать, это просто не получится, — а осложнить, испортить нам настроение», — сказал дипломат в программе «Большая игра» на Первом канале.

Депутат Госдумы Василий Пискарёв ранее сообщил, что признанные в России иноагентами и находящиеся за её пределами лица пытаются устроить провокации близ российских загранучреждений, чтобы дискредитировать предстоящие выборы главы государства.

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