Пискарёв: иноагенты за рубежом хотят дискредитировать выборы президента России
- РИА Новости
Он подчеркнул, что организаторы подобного рода акций проводят встречи с представителями русскоязычных диаспор и рассказывают о «стратегиях действий на предстоящих выборах».
Помимо этого, по словам Пискарёва, они раздают «интерактивные карты избирательных участков за рубежом для сбора протестных групп» и готовятся к съёмкам сюжетов для СМИ перед российскими посольствами и консульствами.
«Учитывая антироссийский характер деятельности организаторов данной акции, нельзя исключать и подготовку провокаций в ходе голосования на зарубежных избирательных участках», — приводит слова Пискарёва Telegram-канал комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне.
Ранее сообщалось о внесении в Госдуму законопроекта о праве признавать нежелательными организации с государственным участием.