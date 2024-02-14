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Пискарёв: иноагенты за рубежом хотят дискредитировать выборы президента России

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Признанные в России иноагентами и находящиеся за её пределами лица пытаются устроить провокации близ российских загранучреждений, чтобы дискредитировать предстоящие выборы главы государства, заявил депутат Госдумы Василий Пискарёв.
Пискарёв: иноагенты за рубежом хотят дискредитировать выборы президента России
  • РИА Новости

Он подчеркнул, что организаторы подобного рода акций проводят встречи с представителями русскоязычных диаспор и рассказывают о «стратегиях действий на предстоящих выборах».

Помимо этого, по словам Пискарёва, они раздают «интерактивные карты избирательных участков за рубежом для сбора протестных групп» и готовятся к съёмкам сюжетов для СМИ перед российскими посольствами и консульствами.

«Учитывая антироссийский характер деятельности организаторов данной акции, нельзя исключать и подготовку провокаций в ходе голосования на зарубежных избирательных участках», — приводит слова Пискарёва Telegram-канал комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне.

Ранее сообщалось о внесении в Госдуму законопроекта о праве признавать нежелательными организации с государственным участием.

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