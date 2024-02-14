Пискарёв: иноагенты за рубежом хотят дискредитировать выборы президента России

Признанные в России иноагентами и находящиеся за её пределами лица пытаются устроить провокации близ российских загранучреждений, чтобы дискредитировать предстоящие выборы главы государства, заявил депутат Госдумы Василий Пискарёв.

Он подчеркнул, что организаторы подобного рода акций проводят встречи с представителями русскоязычных диаспор и рассказывают о «стратегиях действий на предстоящих выборах».

Помимо этого, по словам Пискарёва, они раздают «интерактивные карты избирательных участков за рубежом для сбора протестных групп» и готовятся к съёмкам сюжетов для СМИ перед российскими посольствами и консульствами.

«Учитывая антироссийский характер деятельности организаторов данной акции, нельзя исключать и подготовку провокаций в ходе голосования на зарубежных избирательных участках», — приводит слова Пискарёва Telegram-канал комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне.

Ранее сообщалось о внесении в Госдуму законопроекта о праве признавать нежелательными организации с государственным участием.