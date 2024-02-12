Проект о праве признавать нежелательными организации с госучастием внесли в ГД
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Председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции в личном Telegram-канале подчеркнул важность этой инициативы.
«Внесли сегодня с коллегами важную инициативу, которая позволит признавать в России нежелательными организации, где учредителями или участниками выступают зарубежные государственные органы», — написал парламентарий.
О планах внести проект о расширении списка нежелательных организаций в Госдуму Пискарёв сообщил 10 февраля.
Ранее в нижней палате парламента подготовили проект о полном запрете рекламы у иноагентов в России.