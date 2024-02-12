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Проект о праве признавать нежелательными организации с госучастием внесли в ГД

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Законопроект, который предусматривает возможность признавать нежелательными в России учреждённые зарубежными государственными органами иностранные организации, внесли на рассмотрение Государственной думы. Об этом сообщил депутат Василий Пискарёв.
Проект о праве признавать нежелательными организации с госучастием внесли в ГД
  • globallookpress.com

Председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции в личном Telegram-канале подчеркнул важность этой инициативы.

«Внесли сегодня с коллегами важную инициативу, которая позволит признавать в России нежелательными организации, где учредителями или участниками выступают зарубежные государственные органы», — написал парламентарий.

О планах внести проект о расширении списка нежелательных организаций в Госдуму Пискарёв сообщил 10 февраля.

Ранее в нижней палате парламента подготовили проект о полном запрете рекламы у иноагентов в России.

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