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Посол Антонов: «перебежчики» из России не помешают голосованию в США на выборах

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«Перебежчики» из России не помешают голосованию в США на выборах российского президента, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Посол Антонов: «перебежчики» из России не помешают голосованию в США на выборах
  • © РИА Новости / Алексей Агарышев

Он отметил, что русофобия в Штатах подпитывается не только «местным официозом», но и представителями российской общины из числа «перебежчиков».

«Эти предатели не чураются ничем в попытке выказать лояльность местным властям. Под видом борьбы за якобы демократическое будущее России открыто поддерживают «режим Зеленского»... За подачку или разрешение жить здесь на законных основаниях готовы оболгать и предать», — сказал Антонов РИА Новости.

По словам дипломата, основная цель местных пропагандистов — если не сорвать ход голосования на выборах президента России, то нарушить электоральный процесс и внести элемент шоу.

«Спешу заверить, им это не удастся», — добавил он.

Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что США планируют добиться снижения явки на выборах российского президента.

В МИД России заявили, что релокантов привлекут к ответственности при провокациях на выборах.

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