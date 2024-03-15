Посол Антонов: «перебежчики» из России не помешают голосованию в США на выборах

«Перебежчики» из России не помешают голосованию в США на выборах российского президента, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Он отметил, что русофобия в Штатах подпитывается не только «местным официозом», но и представителями российской общины из числа «перебежчиков».

«Эти предатели не чураются ничем в попытке выказать лояльность местным властям. Под видом борьбы за якобы демократическое будущее России открыто поддерживают «режим Зеленского»... За подачку или разрешение жить здесь на законных основаниях готовы оболгать и предать», — сказал Антонов РИА Новости.

По словам дипломата, основная цель местных пропагандистов — если не сорвать ход голосования на выборах президента России, то нарушить электоральный процесс и внести элемент шоу.

«Спешу заверить, им это не удастся», — добавил он.

Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что США планируют добиться снижения явки на выборах российского президента.

В МИД России заявили, что релокантов привлекут к ответственности при провокациях на выборах.