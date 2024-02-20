RT в Telegram
Подпишись

МИД России: релокантов привлекут к ответственности при провокациях на выборах

Короткая ссылка
Релоканты с антироссийской позицией, проживающие за рубежом, будут привлечены к ответственности в случае совершения провокаций в ходе выборов президента, заявил спецпредставитель главы МИД России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям ведомства Геннадий Аскальдович.
МИД России: релокантов привлекут к ответственности при провокациях на выборах
  • РИА Новости

«Если они совершат какие-то проступки, то, конечно, будут привлекаться (к ответственности. — RT) в соответствии с российским законодательством», — сказал он РИА Новости.

По словам дипломата, провокации могут быть совершены в странах с большим количеством релокантов и представителей внесистемной оппозиции.

Аскальдович ранее заявил, что покинувшие страну граждане с антироссийской позицией готовятся к проведению провокаций за рубежом в ходе выборов российского президента.

Депутат Госдумы Василий Пискарёв отметил, что признанные в России иноагентами и находящиеся за её пределами лица пытаются устроить провокации близ российских загранучреждений, чтобы дискредитировать предстоящие выборы главы государства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить