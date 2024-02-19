МИД России: релоканты готовятся к проведению провокаций за рубежом

Посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) заявил, что релоканты с антироссийской позицией готовятся к проведению провокаций за рубежом в ходе выборов российского президента.

Об этом он сказал на совещании, посвящённом подготовке к выборам президента РФ в 2024 году.

По его словам, не все релоканты занимают антироссийскую позицию, большинство из них как раз аполитичны, однако есть те, кто не только выступает против своей страны, но и старается навредить ей различными провокациями.

«Не все релоканты однозначно наши враги. Многие из них в основном аполитичны, уже вернулись на родину, но те, что остались, занимают крайне русофобские позиции и, насколько мы знаем, готовятся к проведению разного рода провокаций накануне и в ходе выборов», — сказал Аскальдович.

Ранее депутат Госдумы Василий Пискарёв заявил, что признанные в России иноагентами и находящиеся за её пределами лица пытаются устроить провокации близ российских загранучреждений, чтобы дискредитировать предстоящие выборы главы государства.