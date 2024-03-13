Захарова: Запад пытается напрямую повлиять на ситуацию в России перед выборами
- РИА Новости
По словам дипломата, в социальных сетях активно распространяется информация различных движений, заявляющих о проведении так называемых экзитполов на выходе из избирательных участков.
«Это было бы, наверное, в порядке вещей, но эти организации, помимо опросов, дают инструкции, разъясняют, как портить, например, избирательные бюллетени, чтобы они были недействительными», — заявила Захарова.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва никому не позволит вмешиваться в свои внутриполитические процессы.