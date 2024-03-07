Американский дипломат назвал невозможным сотрудничество с Россией в Арктике

Сотрудничество США и России в Арктике практически невозможно, по мнению действующей американской администрации, заявил выдвинутый президентом Соединённых Штатов на пост спецпредставителя США по делам Арктики дипломат Майкл Сфрэга.

По его словам, сотрудничество «практически невозможно» из-за проводимой спецоперации на Украине. Дипломат также раскритиковал и Китай.

«КНР пытается придать новую форму осёованной на правилах глобальной системе, изменить её в свою пользу, всё больше работая с Москвой, чтобы повысить уровень своего присутствия и влияния в Арктике и продвинуть их вперёд», — цитирует Сфрэгу ТАСС.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что правил «западного миропорядка» никто не видел.

По мнению члена совета директоров Института американских идей Джорджа О'Нила — младшего, США теряют своё господство в мире из-за украинского конфликта.

Президент России Владимир Путин отмечал, что движение к многополярности стало главным вектором международной политики.