Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что западная пропаганда переоценила танки Abrams.

Об этом информирует РИА Новости.

«Потому что наши ребята имеют возможность это сейчас продемонстрировать — как и ранее, на предыдущих этапах по другой западной технике, которая тоже очень серьёзно «раздувалась» и её возможности преувеличивались», — сказал Пушилин.

В сети ранее появилось видео с FPV-дрона «Упырь», который поражает принадлежащий ВСУ американский танк Abrams на Авдеевском направлении.

Позже в Минобороны России подтвердили уничтожение ещё одного американского танка Abrams на Авдеевском направлении.

Также в Военной хронике заявили, что третий Abrams ВСУ, предположительно, уничтожен из ПТРК.