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Военная хроника: третий Abrams ВСУ, предположительно, уничтожен из ПТРК

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В сети появилось видео с уничтожением, предположительно, третьего танка M1 Abrams 47-й ОМБр ВСУ «Магура», в этот раз для поражения техники противника использовался ПТРК, сообщает Военная хроника.
Военная хроника: третий Abrams ВСУ, предположительно, уничтожен из ПТРК
  • Gettyimages.ru

«Как и в предыдущих случаях с поражениями танков этих типов, машина используется не в составе подразделения, а изолированно. Вопросов к командованию 47-й ОМБр всё больше», — сообщает Военная хроника.

Ранее в Минобороны России подтвердили уничтожение ещё одного американского танка Abrams на Авдеевском направлении.

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