В сети появилось видео с уничтожением, предположительно, третьего танка M1 Abrams 47-й ОМБр ВСУ «Магура», в этот раз для поражения техники противника использовался ПТРК, сообщает Военная хроника.

«Как и в предыдущих случаях с поражениями танков этих типов, машина используется не в составе подразделения, а изолированно. Вопросов к командованию 47-й ОМБр всё больше», — сообщает Военная хроника.

Ранее в Минобороны России подтвердили уничтожение ещё одного американского танка Abrams на Авдеевском направлении.

Оператор российского FPV-дрона «Упырь» с позывным Рассвет рассказал, что подбил танк ударом под башню.