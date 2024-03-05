Военная хроника: третий Abrams ВСУ, предположительно, уничтожен из ПТРК
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«Как и в предыдущих случаях с поражениями танков этих типов, машина используется не в составе подразделения, а изолированно. Вопросов к командованию 47-й ОМБр всё больше», — сообщает Военная хроника.
Ранее в Минобороны России подтвердили уничтожение ещё одного американского танка Abrams на Авдеевском направлении.
Оператор российского FPV-дрона «Упырь» с позывным Рассвет рассказал, что подбил танк ударом под башню.