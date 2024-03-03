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Фицо предложил Лондону объяснить, зачем Джонсон убедил Киев не вести переговоры

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил послу Британии Найджелу Бейкеру объяснить словакам, зачем бывший британский премьер Борис Джонсон надавил на Киев и отговорил украинские власти подписывать мирный договор с Россией.
Фицо предложил Лондону объяснить, зачем Джонсон убедил Киев не вести переговоры
  • Gettyimages.ru

«Возможно, было бы лучше, если бы он [Бейкер] объяснил гражданам Словакии, какую роль сыграл бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, когда вскоре после начала войны на Украине он давил на украинское политическое руководство, чтобы оно не подписывало мирный договор с Россией, гарантирующий Украине перспективу [членства] в ЕС и военный нейтралитет. [Посол также может] запросить разрешение у своего министра иностранных дел Дэвида Кэмерона предать огласке его воинственную речь на парижском саммите [по Украине]», — заявил Фицо, слова которого приводит ТАСС.

Так словацкий премьер отреагировал на заявления британского дипломата, который сказал, что его удивляют заявления представителей словацкого правительства о том, что Запад не поддерживает усилия по достижению мира на Украине. Фицо отметил, что шокирован словами посла Британии.

В ноябре 2023 года глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия дал интервью телеканалу «1+1», в котором признал, что именно экс-премьер Великобритании Борис Джонсон отговорил Украину подписывать какие-либо мирные соглашения с Россией. Он рассказал, что российская сторона была готова закончить конфликт, если Украина «возьмёт нейтралитет, как Финляндия», а также примет обязательство не вступать в НАТО.

«Приехал в Киев Борис Джонсон и сказал: «Мы вообще не будем с ними ничего подписывать и давайте будем просто воевать», — сказал украинский чиновник.

Сам Борис Джонсон назвал такие сообщения «российской пропагандой».

Недавно Владимир Путин обратил внимание на это высказывание и отметил, что Киев упустил возможность прекращения конфликта. Глава государства назвал придурками чиновников, сорвавших мирные переговоры. Он подчеркнул, что в Стамбуле Москва и Киев договорились, что на Украине не будет культивироваться неонацизм и что его законодательно запретят в стране.

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