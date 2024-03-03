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Фицо заявил, что шокирован словами посла Британии о политике Словакии

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что шокирован словами посла Британии Найджела Бейкера, который раскритиковал позицию словацкого правительства по отношению к украинскому конфликту.
Фицо заявил, что шокирован словами посла Британии о политике Словакии
  • AP

«Меня шокировало то, как о политике правительства Словакии высказывается посол Великобритании в республике Найджел Бейкер. Представьте себе, если бы наш посол выступил в Лондоне и критиковал политику британского правительства и британского премьера. Я изумлён тем, что посол выражает удивление моим мнением о том, что Запад не поддерживает достижение мира на Украине», — сказал Фицо, слова которого приводит ТАСС.

Ранее Роберт Фицо заявил, что считает «абсолютно нереальным» уход России из Донбасса и Крыма.

Он также выступил за нормальные отношения с Россией и пообещал предпринять усилия для этого.

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