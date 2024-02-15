Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает «абсолютно нереальным» уход России из Донбасса и Крыма. Об этом он сказал в интервью порталу Hlavné správy.

По словам Фицо, если кто-то думает, что единственное решение конфликта на Украине заключается в том, что ВС России вернутся на границу, где они находились до начала СВО, и «уйдут из Крыма», то это «абсолютно нереально».

«Наивно полагать, что россияне уйдут из Донбасса и Луганска, наивно думать, что россияне уйдут из Крыма», — сказал политик.

Американский предприниматель Илон Маск на своей странице в соцсети Х также выразил согласие с высказыванием о том, что Крым и Донбасс останутся российскими.