Маск согласился, что Крым и Донбасс останутся российскими
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Как указывает РИА Новости, данное мнение он выразил в контексте того, что финансовая помощь Украине не изменит патовой ситуации на фронте, а лишь продлит конфликт и приведёт к гибели ещё большего числа украинцев.
Как говорится в соответствующем посте, который прокомментировал Маск, пришло время западным лидерам признать, что они проиграли, а Россия оставит за собой Крым и новые территории.
«Действительно. Вопрос только в том, сколько детей погибнет, прежде чем это признают», — написал американский предприниматель.
Ранее сообщалось, что венгерская партия «Наша Родина» будет претендовать на Закарпатье в случае поражения Украины в конфликте.
До этого премьер Словакии Роберт Фицо указывал, что Украина не является независимой страной.