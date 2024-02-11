Американский предприниматель Илон Маск на своей странице в соцсети Х выразил согласие с высказыванием о том, что Крым и Донбасс останутся российскими.

Как указывает РИА Новости, данное мнение он выразил в контексте того, что финансовая помощь Украине не изменит патовой ситуации на фронте, а лишь продлит конфликт и приведёт к гибели ещё большего числа украинцев.

Как говорится в соответствующем посте, который прокомментировал Маск, пришло время западным лидерам признать, что они проиграли, а Россия оставит за собой Крым и новые территории.

«Действительно. Вопрос только в том, сколько детей погибнет, прежде чем это признают», — написал американский предприниматель.

Ранее сообщалось, что венгерская партия «Наша Родина» будет претендовать на Закарпатье в случае поражения Украины в конфликте.

До этого премьер Словакии Роберт Фицо указывал, что Украина не является независимой страной.