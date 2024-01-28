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В венгерской партии «Наша Родина» заявили о планах претендовать на Закарпатье

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Венгерская партия «Наша Родина» будет претендовать на Закарпатье в том случае, если Украина проиграет в конфликте. Такое заявление сделал политик из Венгрии Ласло Тороцкаи.
В венгерской партии «Наша Родина» заявили о планах претендовать на Закарпатье
  • Gettyimages.ru

«Если в результате конфликта государственность Украины прекратится, то «Наша Родина», как единственная партия в Венгрии, будет претендовать на Закарпатье», — приводит его заявление украинское издание «СТРАНА.ua».

Политик выступил и за укрепление сотрудничества с другими странами, помимо стран Запада. Также Тороцкаи обвинил Евросоюз в попытке «колонизировать» Венгрию.

Ранее глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что в ухудшении отношений между Венгрией и Украиной виноват Киев.

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