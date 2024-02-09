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Путин: в Стамбуле Россия договорилась с Украиной о денацификации

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Во время переговоров в Стамбуле Москва и Киев договорились, что на Украине не будет культивироваться неонацизм и что его законодательно запретят в стране, заявил российский президент Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону.

Как подчеркнул Путин, эти договорённости были в письменном виде.

«Господин Карлсон, мы договорились об этом. Это, оказывается, можно сделать в ходе переговорного процесса», — сказал президент.

Он напомнил, что переговоры практически завершились, но Киев выбросил эти договорённости, когда войска России отошли от Киева.

В июле 2022 года президент России Владимир Путин заявил о нежелании Киева выполнять стамбульские договорённости в рамках мирных переговоров. Также он рассказал, что Киев парафировал готовившийся в марте 2022 года в Стамбуле проект договора с Москвой, но после отвода ВС России от Киева Украина выбросила его на «свалку истории».

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