Политик Куртен: отправка войск на Украину втянет Запад в военный конфликт

Британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен высказал мнение, что отправка западных военнослужащих на Украину для участия в боевых действиях окончательно втянет страны Запада в военный конфликт с Россией.

Об этом он заявил на своём YouTube-канале.

Куртен напомнил о словах президента России Владимира Путина, который предупредил о жёстком ответе со стороны Москвы в случае отправки войск НАТО на Украину.

«Они (Запад. — RT) погружают нас прямиком в мировую войну. Это опасная эскалация», — заключил он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что идею Макрона об отправке военных на Украину никто не поддержал.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что французский лидер не отдаёт себе отчёта в том, что произносит.