RT в Telegram
Подпишись

Политик Куртен: отправка войск на Украину втянет Запад в военный конфликт

Короткая ссылка
Британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен высказал мнение, что отправка западных военнослужащих на Украину для участия в боевых действиях окончательно втянет страны Запада в военный конфликт с Россией.
Политик Куртен: отправка войск на Украину втянет Запад в военный конфликт
  • AP
  • © Libkos

Об этом он заявил на своём YouTube-канале.

Куртен напомнил о словах президента России Владимира Путина, который предупредил о жёстком ответе со стороны Москвы в случае отправки войск НАТО на Украину.

«Они (Запад. — RT) погружают нас прямиком в мировую войну. Это опасная эскалация», — заключил он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что идею Макрона об отправке военных на Украину никто не поддержал.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что французский лидер не отдаёт себе отчёта в том, что произносит.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить