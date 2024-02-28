AFP: у войск Запада при отправке на Украину не будет полномочий воевать с Россией

В случае отправки войск стран Запада на Украину у них не будет полномочий воевать с российскими силами.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на AFP.

Как уточняет агентство, они могут заниматься разминированием, отражением кибератак.

Ранее французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал крайне опасным заявление президента Франции Эммануэля Макрона о войсках НАТО.

Также в Белом доме заявили, что США не будут направлять военных на Украину.

Канцлер Германии Олаф Шольц также заверил, что НАТО и страны ЕС не будут отправлять свои сухопутные войска на Украину для участия в боевых действиях.