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В Белом доме заявили, что США не будут направлять военных на Украину

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Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон заявила, что США не станут направлять своих военнослужащих для участия в боях на Украине.
В Белом доме заявили, что США не будут направлять военных на Украину
  • Gettyimages.ru
  • © Artur Widak/NurPhoto

«Байден ясно дал понять, что США не отправят войска участвовать в военных действиях на Украине», — добавила она.

Как передаёт агентство AFP, Уотсон подчеркнула, что Байден уверен, что новый пакет военной помощи, который должен одобрить конгресс, поможет украинской армии.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что НАТО и страны ЕС не будут отправлять свои сухопутные войска на Украину для участия в боевых действиях.

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