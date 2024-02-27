Политик Филиппо назвал крайне опасным заявление Макрона о войсках НАТО
«Я думаю, что это крайне серьёзное и очень безответственное заявление, потому что ввод войск на Украину очевидно означает стать воюющей стороной, означает воевать против России. Франция — ядерная держава, как и Россия, а это значит речь идёт о третьей мировой войне, будем откровенны», — заявил политик.
По его словам, «Макрон сошёл с ума, его нужно остановить».
Он добавил, что президент Франции и все остальные делают вид, что российский лидер Владимир Путин «хочет напасть на все страны Европы», несмотря на то что президент России множество раз расставлял все точки над «i».