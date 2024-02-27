Политик Филиппо назвал крайне опасным заявление Макрона о войсках НАТО

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в беседе с RT отметил, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск НАТО на Украину — очень безответственное и крайне опасное.

«Я думаю, что это крайне серьёзное и очень безответственное заявление, потому что ввод войск на Украину очевидно означает стать воюющей стороной, означает воевать против России. Франция — ядерная держава, как и Россия, а это значит речь идёт о третьей мировой войне, будем откровенны», — заявил политик.

По его словам, «Макрон сошёл с ума, его нужно остановить».

Он добавил, что президент Франции и все остальные делают вид, что российский лидер Владимир Путин «хочет напасть на все страны Европы», несмотря на то что президент России множество раз расставлял все точки над «i».