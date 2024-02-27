ЕК выделит €4,4 млн на «укрепление потенциала» правозащитников в Турции

Еврокомиссия объявила о запуске программы, направленной на защиту прав человека и основополагающих свобод в Турции. В частности, ЕК планирует «оказать поддержку» турецким правозащитникам. С документом ознакомился RT.

«Глобальная цель данного конкурса заявок — способствовать развитию и укреплению в том, что касается демократии и верховенства права, а также соблюдения всех прав человека и основополагающих свобод посредством поддержки правозащитников», — говорится в документе.

Как отмечают европейские специалисты, проект будет способствовать укреплению потенциала правозащитников в Турции для того, чтобы они могли выполнять свою работу, включая мониторинг и документирование нарушений, борьбу с безнаказанностью и улучшение доступа к правосудию.

Общий объём финансирования в рамках программы составит €4,4 млн.

Научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко определяет подобные проекты как рычаг давления американцев на турецкое правительство через Еврокомиссию.

«Я думаю, что в данном случае Еврокомиссия выступает проводником американских интересов, направленных на то, чтобы оказать давление на нынешнее политическое руководство Турции, и прежде всего на Эрдогана. Правозащитная тематика — это американское изобретение ещё прошлого века, и они также активно ей пользуются в Латинской Америке, в Африке», — подчеркнул эксперт в разговоре с RT.

Ранее ЕК направляла более €14 млн на укрепление «демократии участия» на Западных Балканах и в Турции.