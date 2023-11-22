ЕК потратит больше €14 млн на укрепление «демократии участия» на Западных Балканах и в Турции

Еврокомиссия объявила программу для Западных Балкан и Турции, которая будет способствовать сближению с ЕС за счёт активного участия гражданского общества и СМИ в принятии политических решений. Общий объём финансирования составит более €14 млн. С документом ознакомился RT.

Согласно документу, главная цель Программы — «укрепление демократии участия и процесса интеграции и сближения с ЕС» на Западных Балканах и в Турции через расширение возможностей гражданского общества и СМИ.

Европейские специалисты намерены укрепить потенциал гражданского общества обозначенных регионов для участия в политических дискуссиях.

«Укрепление потенциала организацией гражданского общества и возможностей их участия в принятии политических решений и решений по различным тематическим областям, включая те, которые рассматриваются в Экономическом и инвестиционном плане для Западных Балкан», — говорится в описании инициативы.

Общий объём финансирования составит €14,4 млн.

«Повышение профессионального потенциала журналистов, СМИ и медийных институтов для реализации права на свободу выражения мнений и доступ к информации, а также для продвижения плюрализма в СМИ», — отмечается в документе.

Политолог Юрий Светов объяснил в беседе с RT, что европейские специалисты занимаются «обработкой» общественного мнения для ускорения процесса интеграции стран в ЕС.

«Им нужна обработка общественного мнения, чтобы не было никаких противодействий приёму (в ЕС. — RT), хотя они проводят приём не через референдумы, а через голосование в парламенте, но тем не менее обрабатывать их надо. Для Балкан проблема, что нужно убедить население Сербии, что отказ от Косова вполне приемлемая цена за вступление в ЕС. Конечно, этим будут заниматься журналисты», — отметил эксперт.

Ранее Генеральный директорат Еврокомиссии по расширению и добрососедству планировал создать в Сербии консультационный центр по вопросам политики и права, чтобы «эффективно вести переговоры» о вступлении в ЕС.