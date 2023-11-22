ЕК потратит больше €14 млн на укрепление «демократии участия» на Западных Балканах и в Турции
Согласно документу, главная цель Программы — «укрепление демократии участия и процесса интеграции и сближения с ЕС» на Западных Балканах и в Турции через расширение возможностей гражданского общества и СМИ.
Европейские специалисты намерены укрепить потенциал гражданского общества обозначенных регионов для участия в политических дискуссиях.
«Укрепление потенциала организацией гражданского общества и возможностей их участия в принятии политических решений и решений по различным тематическим областям, включая те, которые рассматриваются в Экономическом и инвестиционном плане для Западных Балкан», — говорится в описании инициативы.
Общий объём финансирования составит €14,4 млн.
«Повышение профессионального потенциала журналистов, СМИ и медийных институтов для реализации права на свободу выражения мнений и доступ к информации, а также для продвижения плюрализма в СМИ», — отмечается в документе.
Политолог Юрий Светов объяснил в беседе с RT, что европейские специалисты занимаются «обработкой» общественного мнения для ускорения процесса интеграции стран в ЕС.
«Им нужна обработка общественного мнения, чтобы не было никаких противодействий приёму (в ЕС. — RT), хотя они проводят приём не через референдумы, а через голосование в парламенте, но тем не менее обрабатывать их надо. Для Балкан проблема, что нужно убедить население Сербии, что отказ от Косова вполне приемлемая цена за вступление в ЕС. Конечно, этим будут заниматься журналисты», — отметил эксперт.
Ранее Генеральный директорат Еврокомиссии по расширению и добрососедству планировал создать в Сербии консультационный центр по вопросам политики и права, чтобы «эффективно вести переговоры» о вступлении в ЕС.