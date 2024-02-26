В ЕП призвали «взять под контроль» транзит российского зерна через Евросоюз
- РИА Новости
В своём письме Ропе отметил, что российское зерно в большом объёме попадает в Евросоюз через Латвию и Литву. При этом часть продукции, как убеждён депутат, берётся якобы с «оккупированной украинской территории».
Как считает парламентарий, если не взять ситуацию под контроль, то транзит зерна через ЕС укрепит экономику России и поможет ей в конфликте с Украиной.
«Известно ли Еврокомиссии о данной проблеме и, если да, какие меры она собирается предпринять, чтобы решить эти проблемы, восстановить баланс на зерновых рынках и прекратить поддерживать российскую экономику?» — спросил Ропе.
Парламентарий также заявил, что российское зерно может быть перемешано с литовским, «известным своим высоким качеством». По его мнению, это навредит репутации литовских производителей зерновых культур. Кроме того, Ропе предположил, что из-за российской продукции в Литве снизились цены на зерно.
В прошлом году Россия вошла в пятёрку крупнейших поставщиков зерна в Евросоюз: ЕС нарастил закупки в десять раз за год.
По данным Минсельхоза России, урожай зерна в 2023 году составил 147 млн т — такой объём стал вторым в истории страны по объёму.