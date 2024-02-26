В ЕП призвали «взять под контроль» транзит российского зерна через Евросоюз

Депутат Европейского парламента от Литвы Бронис Ропе направил письмо Еврокомиссии, в котором высказал мнение, что транзит российского зерна через ЕС укрепляет экономику России. В связи с этим перевозки следует «взять под контроль», считает он. С текстом обращения ознакомился RT.

В своём письме Ропе отметил, что российское зерно в большом объёме попадает в Евросоюз через Латвию и Литву. При этом часть продукции, как убеждён депутат, берётся якобы с «оккупированной украинской территории».

Как считает парламентарий, если не взять ситуацию под контроль, то транзит зерна через ЕС укрепит экономику России и поможет ей в конфликте с Украиной.

«Известно ли Еврокомиссии о данной проблеме и, если да, какие меры она собирается предпринять, чтобы решить эти проблемы, восстановить баланс на зерновых рынках и прекратить поддерживать российскую экономику?» — спросил Ропе.

Парламентарий также заявил, что российское зерно может быть перемешано с литовским, «известным своим высоким качеством». По его мнению, это навредит репутации литовских производителей зерновых культур. Кроме того, Ропе предположил, что из-за российской продукции в Литве снизились цены на зерно.

В прошлом году Россия вошла в пятёрку крупнейших поставщиков зерна в Евросоюз: ЕС нарастил закупки в десять раз за год.

По данным Минсельхоза России, урожай зерна в 2023 году составил 147 млн т — такой объём стал вторым в истории страны по объёму.