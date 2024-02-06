В ЕП подняли вопрос о введении «военного налога» на торговлю с Россией

Депутат Европарламента от Литвы Юозас Олекас предложил ввести «военный налог» на торговлю с Россией. По его мнению, полученные средства могут быть использованы для восстановления Украины. Об этом парламентарий написал в письме к Еврокомиссии, с которым ознакомился RT.

«Поскольку полное эмбарго на торговлю с Россией по-прежнему маловероятно, любые товары и услуги, приобретаемые у России или продаваемые ей, можно облагать налогом. Полученные таким образом средства можно направить на восстановление Украины», — заявил Олекас.

При этом парламентарий отметил, что налог можно постепенно повышать, чтобы «побудить западные компании по собственному желанию сократить или полностью прекратить торговлю с Россией».

В своём письме он подчеркнул, что между Россией и ЕС по-прежнему сохраняется значительный торговый оборот. По словам Олекаса, от торговли с Европой и со странами G7 в российский бюджет ежегодно поступает около $200 млрд.

«Что думает Еврокомиссия о возможности введения «военного налога» на сохраняющуюся торговлю с Россией?» — спросил депутат.

Как пояснил в разговоре с RT научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, введение дополнительных сборов для бизнеса в ЕС приведёт к торможению экономики.

«Налоги носят несколько функций. Они не только служат источником дополнительных доходов, но и оказывают влияние на развитие экономики. Если налоги большие, то и бизнес притормаживает свои действия», — заключил Оленченко.

Он также добавил, что депутаты, высказывающие подобные предложения, вероятно, не отличаются компетентностью.

Ранее постоянные представители государств — членов Евросоюза согласовали предложение об использовании доходов российских активов для восстановления Украины.