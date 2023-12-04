В ЕС считают изъятие активов России «гарантией возмещения ущерба» Украине

Евросоюз считает изъятие российских активов гарантией того, что однажды Россия «выплатит компенсацию ущерба Украине», сказал журналистам еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

«С учётом того, что €28 млрд были заморожены в ЕС, возможно будет организовать конфискацию части на основании судебных решений по уголовным преступлениям», — цитирует его ТАСС.

Наличие в Евросоюзе замороженных суверенных активов России более чем на €200 млрд «даёт ЕС реальную гарантию, что однажды Россия будет должна заплатить за ущерб, нанесённый Украине», подчеркнул он.

По данным агентства Bloomberg, чиновники Европейской комиссии 12 декабря представят инициативу, которая предусматривает введение налога на прибыль, полученную благодаря замороженным активам России. Полученные таким образом деньги Брюссель планирует потратить на «восстановление Украины».

В ноябре председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что заморозка российских активов за рубежом не повлияет на экономику России, но у Москвы возникают основания для действий в отношении активов стран G7.

Так, 1 декабря правительство России в рамках контрсанкций изъяло у иностранных компаний право на управление аэропортом Пулково.