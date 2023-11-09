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Володин: заморозка активов за рубежом не повлияет на экономику России

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Заморозка российских активов за рубежом не повлияет на экономику России, но у Москвы возникают основания для действий в отношении активов стран G7.

Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«У нашей страны возникают моральные и юридические основания для действий в отношении активов стран G7, которых больше, чем замороженных российских средств», — написал он в Telegram.

При этом Володин подчеркнул, что решение стран G7 не повлияет на экономику России.

Ранее конгресс США поддержал законопроект о передаче Украине активов России.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия проработает ответ на возможный отъём её активов странами Запада.

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о мерах по обмену замороженных активов россиян.

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