Володин: заморозка активов за рубежом не повлияет на экономику России
Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«У нашей страны возникают моральные и юридические основания для действий в отношении активов стран G7, которых больше, чем замороженных российских средств», — написал он в Telegram.
При этом Володин подчеркнул, что решение стран G7 не повлияет на экономику России.
Ранее конгресс США поддержал законопроект о передаче Украине активов России.
Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия проработает ответ на возможный отъём её активов странами Запада.
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о мерах по обмену замороженных активов россиян.