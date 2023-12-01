Кабмин изъял у иностранных компаний право на управление аэропортом Пулково
В документе сказано, что уставной капитал «Холдинга ВВСС» составит 169 млрд рублей.
Учредителем компании при этом не будет являться правительство.
Решение принято в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями США и примкнувших к ним государств.
В частности, некоторые иностранные юрлица нарушили ряд обязательств, связанных с управлением «Воздушными Воротами Северной Столицы», говорится в указе.
В январе Владимир Путин подписал указ, устанавливающий временный порядок принятия решений в крупных российских акционерных обществах в сфере энергетики, машиностроения и торговли.
Согласно этому документу, органы управления ряда компаний смогут принимать решения без учёта голосов акционеров из недружественных государств.