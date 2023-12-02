Россия впервые с марта вошла в пятёрку крупнейших поставщиков зерна в ЕС

Россия впервые за полтора года вошла в пятёрку крупнейших поставщиков зерна в Евросоюз.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Как отмечается в материале, Евросоюз нарастил закупки зерна из России в 10 раз за год — до 180 тыс. т.

Уточняется, что это стало максимальным объёмом закупок с марта прошлого года и позволило России стать четвёртым крупнейшим экспортёром зерна в объединение.

При этом главным направлением импорта для ЕС стала Украина. Поставки откуда за месяц выросли на 1%, а за год — снизились на четверть.

Далее в тройку лидеров по поставкам зерна в ЕС вошли Бразилия, Турция и Канада.

Ранее Сомалийское национальное информационное агентство SONNA сообщило, что Сомали получила от России партию зерна массой 25 тыс. т в качестве гуманитарной помощи.

28 ноября посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что подвижек с возобновлением зерновой сделки на данный момент нет.