Посол России в Турции заявил, что подвижек с возобновлением зерновой сделки нет

Подвижек с возобновлением зерновой сделки на данный момент нет. Об этом заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.

«Наша часть пакета находится на нулевом уровне. ООН прилагает усилия, но они безрезультатны», — приводит его слова газета Daily Sabah.

Ерхов подчеркнул, что Запад не снимает санкции в отношении продовольствия и удобрений из России.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем напомнил, что до сих пор не устранены препятствия Запада для начала поставок зерна и удобрений из России.