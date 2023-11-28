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Посол России в Турции заявил, что подвижек с возобновлением зерновой сделки нет

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Подвижек с возобновлением зерновой сделки на данный момент нет. Об этом заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
Посол России в Турции заявил, что подвижек с возобновлением зерновой сделки нет
  • Gettyimages.ru
  • © Timothy Hearsum

«Наша часть пакета находится на нулевом уровне. ООН прилагает усилия, но они безрезультатны», — приводит его слова газета Daily Sabah.

Ерхов подчеркнул, что Запад не снимает санкции в отношении продовольствия и удобрений из России.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем напомнил, что до сих пор не устранены препятствия Запада для начала поставок зерна и удобрений из России.

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