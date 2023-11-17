Эрдоган напомнил Шольцу о препятствиях в поставках зерна и удобрений из России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем напомнил, что до сих пор не устранены препятствия Запада для начала поставок зерна и удобрений из России.

«Препятствия для поставок продовольствия не устранены. В настоящее время Россия запланировала направить по такому коридору зерно в четыре-пять стран. На втором этапе мы также будем перерабатывать его в муку», — цитирует его ТАСС.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее сообщал, что условия для возобновления Россией зерновой сделки хорошо известны, их необходимо выполнить.

10 сентября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым во время саммита «Большой двадцатки» отправку более 1 млн т российского зерна в Турцию для последующей передачи африканским странам.