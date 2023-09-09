Песков: условия для возобновления Россией зерновой сделки известны
- РИА Новости
«Президентом России чётко сказано, что условия хорошо известны», — сказал Песков.
По его словам, российская сторона считает себя вправе дождаться выполнения условий перед возвращением к сделке.
Он отметил, что условия не нуждаются в искажениях и толкованиях.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей его отправки в нуждающиеся страны.
Также сообщалось, что ООН готова пойти на все условия России для возобновления зерновой сделки.