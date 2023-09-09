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Bloomberg: Эрдоган призвал страны G20 выполнять условия России по зерновой сделке

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Агентство Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников сообщает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывает лидеров «Большой двадцатки» выполнять требования России по возобновлению зерновой сделки.
Bloomberg: Эрдоган призвал страны G20 выполнять условия России по зерновой сделке
  • РИА Новости

Эрдоган на закрытых встречах во время саммита G20 в Нью-Дели просит мировых лидеров «содействовать обеспечению страхования российского экспорта продовольствия и удобрений в лондонской компании Lloyd's», а также подключить Москву к системе международных платежей SWIFT, говорится в статье.

Также утверждается, что Турция пытается найти компромисс в попытке возобновить сделку.

Ранее Эрдоган заявил о готовности Анкары содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей его отправки в нуждающиеся страны.

Также сообщалось, что ООН готова пойти на все условия России для возобновления зерновой сделки.

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