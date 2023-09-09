Bloomberg: Эрдоган призвал страны G20 выполнять условия России по зерновой сделке

Агентство Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников сообщает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывает лидеров «Большой двадцатки» выполнять требования России по возобновлению зерновой сделки.

Эрдоган на закрытых встречах во время саммита G20 в Нью-Дели просит мировых лидеров «содействовать обеспечению страхования российского экспорта продовольствия и удобрений в лондонской компании Lloyd's», а также подключить Москву к системе международных платежей SWIFT, говорится в статье.

Также утверждается, что Турция пытается найти компромисс в попытке возобновить сделку.

Ранее Эрдоган заявил о готовности Анкары содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей его отправки в нуждающиеся страны.

Также сообщалось, что ООН готова пойти на все условия России для возобновления зерновой сделки.