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Эрдоган заявил о готовности Турции содействовать в переработке российского зерна

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны.
Эрдоган заявил о готовности Турции содействовать в переработке российского зерна
  • AP
  • © Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool

Об этом турецкий лидер сказал по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Эрдоган рассказал, что российский лидер в ходе переговоров заявил о готовности Москвы отправить 1 млн т зерна в нуждающиеся страны.

«Мы сказали, что можем перемолоть это зерно и отправить в бедные африканские страны в виде муки», — сказал Эрдоган.

Ранее Путин заявил, что российская сторона близка к завершению переговоров с шестью африканскими странами по бесплатным поставкам зерна.

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