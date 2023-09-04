Эрдоган заявил о готовности Турции содействовать в переработке российского зерна

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны.

Об этом турецкий лидер сказал по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Эрдоган рассказал, что российский лидер в ходе переговоров заявил о готовности Москвы отправить 1 млн т зерна в нуждающиеся страны.

«Мы сказали, что можем перемолоть это зерно и отправить в бедные африканские страны в виде муки», — сказал Эрдоган.

Ранее Путин заявил, что российская сторона близка к завершению переговоров с шестью африканскими странами по бесплатным поставкам зерна.