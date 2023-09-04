Путин: Россия завершает переговоры по поставкам зерна в шесть стран Африки

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона близка к завершению переговоров с шестью африканскими странами по бесплатным поставкам зерна.

«Мы близки к завершению договорённостей с шестью африканскими государствами, куда намерены поставлять продовольствие бесплатно», — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Путин подчеркнул, что российская сторона также готова осуществить поставку этого груза и его логистику бесплатно.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия начала проведение практической работы по реализации безвозмездных поставок зерна в шесть африканских стран.