Путин: Россия завершает переговоры по поставкам зерна в шесть стран Африки
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«Мы близки к завершению договорённостей с шестью африканскими государствами, куда намерены поставлять продовольствие бесплатно», — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Путин подчеркнул, что российская сторона также готова осуществить поставку этого груза и его логистику бесплатно.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия начала проведение практической работы по реализации безвозмездных поставок зерна в шесть африканских стран.