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Путин: Россия завершает переговоры по поставкам зерна в шесть стран Африки

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Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона близка к завершению переговоров с шестью африканскими странами по бесплатным поставкам зерна.
Путин: Россия завершает переговоры по поставкам зерна в шесть стран Африки
  • Gettyimages.ru
  • © chas53

«Мы близки к завершению договорённостей с шестью африканскими государствами, куда намерены поставлять продовольствие бесплатно», — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Путин подчеркнул, что российская сторона также готова осуществить поставку этого груза и его логистику бесплатно.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия начала проведение практической работы по реализации безвозмездных поставок зерна в шесть африканских стран.

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