Эрдоган предложил увеличить объёмы поставок российского зерна в Африку
- РИА Новости
«Мы обстоятельно обсудили... инициативу об отправке 1 млн т зерна из России в Турцию для переработки в муку и отправки в бедные африканские страны. Я предложил не останавливаться на этих объёмах и увеличить их для нужд бедных стран», — цитирует ТАСС слова турецкого лидера.
Ранее Эрдоган заявил, что не теряет надежды на возобновление зерновой сделки.
Также лидеры G20 призвали к полному выполнению требований зерновой сделки, включая обеспечение поставок российских удобрений.