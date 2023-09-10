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Эрдоган предложил увеличить объёмы поставок российского зерна в Африку

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым во время саммита «Большой двадцатки» отправку более 1 млн т российского зерна в Турцию для последующей передачи африканским странам.
Эрдоган предложил увеличить объёмы поставок российского зерна в Африку
  • РИА Новости

«Мы обстоятельно обсудили... инициативу об отправке 1 млн т зерна из России в Турцию для переработки в муку и отправки в бедные африканские страны. Я предложил не останавливаться на этих объёмах и увеличить их для нужд бедных стран», — цитирует ТАСС слова турецкого лидера.

Ранее Эрдоган заявил, что не теряет надежды на возобновление зерновой сделки.

Также лидеры G20 призвали к полному выполнению требований зерновой сделки, включая обеспечение поставок российских удобрений.

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