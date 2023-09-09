Лидеры G20 призвали к полному выполнению требований зерновой сделки

Лидеры «Большой двадцатки» призвали к полному выполнению требований зерновой сделки, включая обеспечение поставок российских удобрений.

Об этом говорится в итоговой Нью-Делийской декларации саммита.

«Призываем к их (требований. — RT) полному, своевременному и эффективному осуществлению для обеспечения немедленных и беспрепятственных поставок зерна, продовольствия и удобрения из России и Украины», — уточняется в документе.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что странам удалось достичь консенсуса по декларации саммита «Большой двадцатки» в Нью-Дели.

Также агентство Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников сообщает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывает лидеров «Большой двадцатки» выполнять требования России по возобновлению зерновой сделки.