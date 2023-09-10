Эрдоган выразил надежду на возобновление зерновой сделки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не теряет надежды на возобновление зерновой сделки.

«Мы попросим Генсека ООН направить новое письмо с предложениями России относительно зерновой сделки, в том числе касательно переподключения к SWIFT и страхования», — приводит РИА Новости слова Эрдогана на пресс-конференции по итогам саммита G20.

Он отметил, что возможны новые развития ситуации.

Ранее Bloomberg сообщал, что Эрдоган на закрытых встречах во время саммита G20 в Нью-Дели просил мировых лидеров «содействовать обеспечению страхования российского экспорта продовольствия и удобрений в лондонской компании Lloyd's», а также подключить Москву к системе международных платежей SWIFT.

Также лидеры «Большой двадцатки» призвали к полному выполнению требований зерновой сделки, включая обеспечение поставок российских удобрений.