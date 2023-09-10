Лавров: Запад предложил нереалистичную схему переподключения РСХБ к SWIFT

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил, что содержание письма Генсека ООН Антониу Гутерреша создаёт впечатление, что главу всемирной организации используют для продвижения односторонних подходов по теме зерновой сделки.

Об этом министр заявил во время пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки».

«Прочитав содержание этого письма, создаётся впечатление, что опять, к сожалению, пытаются использовать Генерального секретаря для того, чтобы продвигать односторонние подходы», — уточнил он.

По словам Лаврова, страны Запада пытаются уговорить Россию на переподключение Россельхозбанка к SWIFT через филиал в Люксембурге.

«Но этот филиал не имеет лицензии на банковские операции, вообще уже там исчерпал свои возможности, он там будет закрываться», — отметил он.

Ранее Bloomberg сообщал, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на закрытых встречах во время саммита G20 в Нью-Дели просил мировых лидеров «содействовать обеспечению страхования российского экспорта продовольствия и удобрений в лондонской компании Lloyd's», а также подключить Москву к системе международных платежей SWIFT.

Также лидеры «Большой двадцатки» призвали к полному выполнению требований зерновой сделки, включая обеспечение поставок российских удобрений.