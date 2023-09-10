Лавров: Запад предложил нереалистичную схему переподключения РСХБ к SWIFT
- РИА Новости
Об этом министр заявил во время пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки».
«Прочитав содержание этого письма, создаётся впечатление, что опять, к сожалению, пытаются использовать Генерального секретаря для того, чтобы продвигать односторонние подходы», — уточнил он.
По словам Лаврова, страны Запада пытаются уговорить Россию на переподключение Россельхозбанка к SWIFT через филиал в Люксембурге.
«Но этот филиал не имеет лицензии на банковские операции, вообще уже там исчерпал свои возможности, он там будет закрываться», — отметил он.
Ранее Bloomberg сообщал, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на закрытых встречах во время саммита G20 в Нью-Дели просил мировых лидеров «содействовать обеспечению страхования российского экспорта продовольствия и удобрений в лондонской компании Lloyd's», а также подключить Москву к системе международных платежей SWIFT.
Также лидеры «Большой двадцатки» призвали к полному выполнению требований зерновой сделки, включая обеспечение поставок российских удобрений.