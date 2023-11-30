RT в Telegram
Подпишись

SONNA: в Сомали прибыло 25 тысяч тонн зерна из России

Короткая ссылка
Сомали получила от России партию зерна массой 25 тыс. т в качестве гуманитарной помощи, заявило Сомалийское национальное информационное агентство SONNA.

Издание подчёркивает, что партия зерна поможет обеспечить необходимую помощь общинам, которые пострадали от наводнений.

На церемонии передачи зерна присутствовали официальные лица республики: глава МВД Ахмед Моалим Фики, министр портов и морского транспорта Абдуллахи Ахмед Илка-Джир, а также посол России в Джибути и Сомали Михаил Голованов.

Сомалийские власти выразили России благодарность за помощь.

17 ноября глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев заявил, что два судна с пшеницей вышли в Сомали и Буркина-Фасо.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить