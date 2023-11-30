SONNA: в Сомали прибыло 25 тысяч тонн зерна из России
Издание подчёркивает, что партия зерна поможет обеспечить необходимую помощь общинам, которые пострадали от наводнений.
На церемонии передачи зерна присутствовали официальные лица республики: глава МВД Ахмед Моалим Фики, министр портов и морского транспорта Абдуллахи Ахмед Илка-Джир, а также посол России в Джибути и Сомали Михаил Голованов.
Сомалийские власти выразили России благодарность за помощь.
17 ноября глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев заявил, что два судна с пшеницей вышли в Сомали и Буркина-Фасо.