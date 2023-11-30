SONNA: в Сомали прибыло 25 тысяч тонн зерна из России

Сомали получила от России партию зерна массой 25 тыс. т в качестве гуманитарной помощи, заявило Сомалийское национальное информационное агентство SONNA.

Издание подчёркивает, что партия зерна поможет обеспечить необходимую помощь общинам, которые пострадали от наводнений.

На церемонии передачи зерна присутствовали официальные лица республики: глава МВД Ахмед Моалим Фики, министр портов и морского транспорта Абдуллахи Ахмед Илка-Джир, а также посол России в Джибути и Сомали Михаил Голованов.

Сомалийские власти выразили России благодарность за помощь.

17 ноября глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев заявил, что два судна с пшеницей вышли в Сомали и Буркина-Фасо.