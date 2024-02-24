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Восемь полицейских пострадали в Париже на выставке сельского хозяйства

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Восемь сотрудников полиции пострадали в Париже во время обеспечения безопасности на выставке сельского хозяйства.

«Префект полиции Парижа Лоран Нуньез говорит о восьми раненых, в том числе двух получивших серьёзные повреждения», — сообщает газета Le Figaro.

Полиция задержала шесть человек в ходе мероприятия, трёх из них — за нападение на представителей власти.

Ранее десятки тракторов в Париже выехали на улицы в знак протеста против политики властей перед открытием Салона сельского хозяйства.

Позже протестующие фермеры прорвали полицейский кордон и ворвались в павильон сельхозвыставки, куда прибыл президент Франции Эммануэль Макрон.

Макрон пообещал в ближайшие три недели встретиться с аграриями.

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