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Макрон пообещал в ближайшие три недели встретиться с фермерами

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Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал в ближайшие три недели встретиться с фермерами для разрешения сельхозкризиса.
Макрон пообещал в ближайшие три недели встретиться с фермерами
  • AP
  • © Lewis Joly

«В течение трёх недель я проведу встречи со всеми профсоюзами, ассоциациями фермеров, а также торговыми сетями, чтобы определить план всеобъемлющей поддержки сельского хозяйства», — цитирует его ТАСС.

По словам Макрона, аграрии переживают кризис не только в доходах, но и в доверии. Он напомнил, что власти приняли уже несколько десятков мер для помощи фермерам.

Ранее десятки тракторов в Париже выехали на улицы в знак протеста против политики властей перед открытием Салона сельского хозяйства.

Позже протестующие фермеры прорвали полицейский кордон и ворвались в павильон сельхозвыставки, куда прибыл президент Франции Эммануэль Макрон.

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