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Медведев назвал премьера Италии тупицей после её слов о России и ХАМАС

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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал премьера Италии Джорджу Мелони тупицей после её слов о роли России в нападении ХАМАС на Израиль.
Медведев назвал премьера Италии тупицей после её слов о России и ХАМАС
  • РИА Новости

«Число тупиц у власти в странах Запада растёт с каждым днём... Ох, у неё действительно большие проблемы с головой, а может быть, сработали скрытые гены фашистского прошлого», — написал он в соцсети Х.

Ранее Мелони обвинила Россию в нападении ХАМАС на Израиль.

По мнению итальянского премьера, вспышки мировых конфликтов будут умножаться, если на Украине не восстановят «международную законность».

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Российская Федерация в результате спецоперации закончит войну, начатую Киевом в Донбассе.

Как подчёркивал президент Владимир Путин, то, что украинские националисты делали в Донбассе после госпереворота, — это геноцид.

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