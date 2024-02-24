Медведев назвал премьера Италии тупицей после её слов о России и ХАМАС
- РИА Новости
«Число тупиц у власти в странах Запада растёт с каждым днём... Ох, у неё действительно большие проблемы с головой, а может быть, сработали скрытые гены фашистского прошлого», — написал он в соцсети Х.
Ранее Мелони обвинила Россию в нападении ХАМАС на Израиль.
По мнению итальянского премьера, вспышки мировых конфликтов будут умножаться, если на Украине не восстановят «международную законность».
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Российская Федерация в результате спецоперации закончит войну, начатую Киевом в Донбассе.
Как подчёркивал президент Владимир Путин, то, что украинские националисты делали в Донбассе после госпереворота, — это геноцид.