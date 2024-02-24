Премьер-министр Италии Джорджа Мелони утверждает, что палестинское движение ХАМАС не напало бы на Израиль, если бы Россия не начала специальную военную операцию на Украине.

Такое мнение Мелони высказала в интервью газете Il Giornale.

«Если бы Россия не вторглась на Украину, ХАМАС, по всей вероятности, не обрушился с такой ​​атакой на Израиль», — заявила она.

По мнению итальянского премьера, вспышки мировых конфликтов будут умножаться, если на Украине не восстановят «международную законность».

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Российская Федерация в результате спецоперации закончит войну, начатую Киевом в Донбассе.

Как подчёркивал президент Владимир Путин, то, что украинские националисты делали в Донбассе после госпереворота, — это геноцид.