Премьер Италии Мелони обвинила Россию в нападении ХАМАС на Израиль
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- © Antonio Masiello
Такое мнение Мелони высказала в интервью газете Il Giornale.
«Если бы Россия не вторглась на Украину, ХАМАС, по всей вероятности, не обрушился с такой атакой на Израиль», — заявила она.
По мнению итальянского премьера, вспышки мировых конфликтов будут умножаться, если на Украине не восстановят «международную законность».
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Российская Федерация в результате спецоперации закончит войну, начатую Киевом в Донбассе.
Как подчёркивал президент Владимир Путин, то, что украинские националисты делали в Донбассе после госпереворота, — это геноцид.