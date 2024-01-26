RT в Telegram
Подпишись

Путин: то, что происходило в Донбассе после переворота в Киеве, — это геноцид

Короткая ссылка
То, что украинские националисты делали в Донбассе после госпереворота, — это геноцид, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что после переворота 2014 года украинские власти начали физически истреблять тех, кто выступал за нормальные отношения с Россией.

«Восемь лет это продолжалось, практически девять. А потом отказались выполнять Минские соглашения, просто публично заявили: «Не будем, ничего нам в этих соглашениях не нравится». А боевые действия там продолжались... Всё, что там происходило, особенно на занятых территориях противником, — это геноцид, по-другому назвать нельзя, истребление людей просто. Русских объявили там «нетитульной» нацией — закон приняли на наших исторических территориях», — сказал Путин.

15 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что, по оценкам российской стороны, происходящее в Донбассе — это геноцид.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить