Путин: то, что происходило в Донбассе после переворота в Киеве, — это геноцид

То, что украинские националисты делали в Донбассе после госпереворота, — это геноцид, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что после переворота 2014 года украинские власти начали физически истреблять тех, кто выступал за нормальные отношения с Россией.

«Восемь лет это продолжалось, практически девять. А потом отказались выполнять Минские соглашения, просто публично заявили: «Не будем, ничего нам в этих соглашениях не нравится». А боевые действия там продолжались... Всё, что там происходило, особенно на занятых территориях противником, — это геноцид, по-другому назвать нельзя, истребление людей просто. Русских объявили там «нетитульной» нацией — закон приняли на наших исторических территориях», — сказал Путин.

15 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что, по оценкам российской стороны, происходящее в Донбассе — это геноцид.