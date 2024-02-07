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Небензя: Россия начала СВО, чтобы закончить начатую Киевом войну в Донбассе

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Россия начала спецоперацию на Украине, чтобы закончить войну, начатую Киевом в Донбассе, заявил участникам заседания Совбеза ООН российский постпред при всемирной организации Василий Небензя. Его заявление прозвучало в ответ на слова представителей стран Запада о том, что ответственность за происходящее в зоне боевых действий лежит на Москве.
Небензя: Россия начала СВО, чтобы закончить начатую Киевом войну в Донбассе
  • AP

Во время заседания, которое состоялось накануне, дипломат отметил, что в Совбезе можно было услышать циничные рассуждения о том, что «мы бы здесь не сидели, если бы Россия не начала «войну».

«Нет, господа. Если бы мы не начали СВО, то трагедии, подобные Лисичанску, повторялись бы каждый день, как они происходили практически каждый день на протяжении восьми лет — до 2022 года. Только вы этого тогда не замечали. Мы пришли, чтобы закончить эту войну, и мы это непременно сделаем», — сказал Небензя.

При этом он подчеркнул, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, не разрешивший Киеву заключить договор с Россией, несёт ответственность за гибель десятков тысяч украинцев.

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