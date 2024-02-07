Небензя: экс-премьер Британии Джонсон виновен в гибели десятков тысяч украинцев

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, не разрешивший Киеву заключить договор с Россией, несёт ответственность за гибель десятков тысяч украинцев.

С таким заявлением на заседании СБ ООН выступил постпред России при организации Василий Небензя.

По его словам, Джонсон в апреле 2022 года «примчался» в Киев, когда договор между Россией и Украиной был практически готов и его оставалось только финализировать.

«Джонсон является соучастником преступлений киевского режима и ответственным за гибель десятков тысяч молодых украинцев на поле боя, жизни которых можно было бы сберечь, если бы договор был подписан и если бы это не запретили сделать ваши британские и американские коллеги», — сказал постпред.

Также он заявил, что украинские боевики «озверели» до такой степени, что чуть ли не каждую неделю совершают теракты на территории России.

Кроме того, Небензя отметил, что Киев отказался от требования провести международное расследование по Ил-76.

Также он назвал США прямыми соучастниками удара ВСУ по российскому Ил-76.