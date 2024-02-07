Небензя: Киев отказался от требования провести международное расследование по Ил-76

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что киевский режим отказался от требования провести международное расследование инцидента со сбитым российским Ил-76.

Он подчеркнул, что изначально Владимир Зеленский заявил о необходимости проведения международного расследования.

«Однако по мере появления всё новых и новых доказательств причастности ВСУ киевский режим отказался от этого требования», — добавил Небензя.

По его словам, украинские власти осознали, что привлечение к расследованию непредвзятых международных экспертов может подтвердить их виновность и «окончательно похоронить и без того запятнанную репутацию Украины».

Также Небензя заявил, что США являются прямыми соучастниками удара ВСУ по российскому Ил-76.

Кроме того, по его мнению, цель и время обстрела ВСУ Лисичанска были выбраны неслучайно.