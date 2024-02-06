Небензя: цель и время обстрела ВСУ Лисичанска были выбраны не случайно
«Не сомневаемся, что цель и время нападения были выбраны не случайно», — сказал он в ходе заседания Совбеза ООН.
Небензя подчеркнул, что город находится рядом с линией боевого соприкосновения и регулярно обстреливается из различного вооружения.
Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш выступил с осуждением удара ВСУ по Лисичанску, где погибли 28 человек.
Украинские военные ударили по Лисичанску вечером 3 февраля. В результате обстрела погибли 28 человек, в том числе ребёнок.