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Небензя: цель и время обстрела ВСУ Лисичанска были выбраны не случайно

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Цель и время удара украинских военных по пекарне в Лисичанске были выбраны не случайно. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Не сомневаемся, что цель и время нападения были выбраны не случайно», — сказал он в ходе заседания Совбеза ООН.

Небензя подчеркнул, что город находится рядом с линией боевого соприкосновения и регулярно обстреливается из различного вооружения.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш выступил с осуждением удара ВСУ по Лисичанску, где погибли 28 человек.

Украинские военные ударили по Лисичанску вечером 3 февраля. В результате обстрела погибли 28 человек, в том числе ребёнок.

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