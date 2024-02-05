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Генсек ООН Гутерреш осудил удар ВСУ по Лисичанску

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Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар украинской армии по Лисичанску в ЛНР, в результате которого погибли 28 человек.
Генсек ООН Гутерреш осудил удар ВСУ по Лисичанску
  • AFP

Об этом сообщил официальный представитель Генсека Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь осуждает все нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, включая обстрел Лисичанка, в результате которого, как сообщается, погибло или было ранено множество мирных жителей», — цитирует его РИА Новости.

Дюжаррик отметил, что все атаки против мирных граждан неприемлемы и должны немедленно прекратиться.

ВСУ ударили по Лисичанску вечером 3 февраля. В результате обстрела погибли 28 человек, в том числе ребёнок.

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