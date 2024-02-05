Генсек ООН Гутерреш осудил удар ВСУ по Лисичанску
- AFP
Об этом сообщил официальный представитель Генсека Стефан Дюжаррик.
«Генеральный секретарь осуждает все нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, включая обстрел Лисичанка, в результате которого, как сообщается, погибло или было ранено множество мирных жителей», — цитирует его РИА Новости.
Дюжаррик отметил, что все атаки против мирных граждан неприемлемы и должны немедленно прекратиться.
ВСУ ударили по Лисичанску вечером 3 февраля. В результате обстрела погибли 28 человек, в том числе ребёнок.